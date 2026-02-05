Cina: Shanghai, settimana di preparazione a WorldSkills Competition (2)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni ospiti scoprono i nodi cinesi presso uno stand espositivo sul patrimonio culturale immateriale al WorldSkills Museum di Shanghai, nella Cina orientale, il 4 febbraio 2026. Nell’ambito delle attività per la settimana di preparazione della 48esima edizione della WorldSkills Competition, mercoledì si è tenuta qui la campagna promozionale di Shanghai e l’evento dedicato al patrimonio culturale immateriale, che ha visto la partecipazione di oltre 700 ospiti provenienti dalla Cina e dall’estero.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).