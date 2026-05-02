Cina: intelligenza artificiale usata per la tutela di antichi volumi tibetani (1)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Yongtso (seconda da sinistra) verifica l’avanzamento dei programmi di ricerca condotti dai suoi studenti presso la Scuola della Scienza e della Tecnologia dell’Informazione dell’Università dello Xizang a Lhasa, nella regione autonoma dello Xizang, nella Cina sud-occidentale, il 28 aprile 2026.

Yongtso, docente presso la Scuola, lavora nell’ateneo da oltre due decenni. Dopo essersi dedicata all’insegnamento e alla ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale (IA), ha avviato i primi corsi universitari incentrati sull’IA, con l’obiettivo di formare al meglio i talenti di questa regione d’altopiano. Yongtso ha inoltre approfondito l’applicazione delle tecnologie di IA più avanzate alla tutela del patrimonio culturale cinese. Nel ruolo di ingegnere capo di un team incaricato di un programma nazionale strategico di ricerca e sviluppo sulla digitalizzazione dei documenti tibetani, Yongtso ha compiuto progressi decisivi in diverse tecnologie cruciali. Questi risultati sono stati applicati con successo alla protezione di antichi libri di livello nazionale custoditi nel Palazzo del Potala. Quest’anno Yongtso è stata insignita della Medaglia nazionale del lavoro in occasione della Festa del Lavoro per i suoi contributi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).