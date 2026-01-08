SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il numero di registrazioni di alloggi temporanei per cittadini stranieri a Shanghai ha raggiunto il massimo storico di 7,139 milioni nel 2025, con un aumento del 49,6% su base annua, ha dichiarato giovedì il Corpo amministrativo

per gli ingressi e le uscite dell’Ufficio municipale di Shanghai per la pubblica sicurezza.

Il dato, che era già raddoppiato nel 2024, evidenzia la crescente attrattività della città per i visitatori internazionali.

Le registrazioni di alloggio sono obbligatorie per gli stranieri che soggiornano in Cina. Nel 2025, il 94,7% delle registrazioni di alloggi temporanei è stato gestito direttamente dagli hotel, rendendo la procedura di check-in più comoda.

Tra gli stranieri residenti nelle comunità residenziali di Shanghai, l’84,8% ha scelto l’autodichiarazione online tramite una piattaforma multilingue, che garantisce una registrazione efficiente e flessibile.

Inoltre, nel 2025 il numero di visti e permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri a Shanghai ha superato i 200.000 per il secondo anno consecutivo, con i permessi di lunga durata, come quelli di soggiorno, che rappresentano una quota in aumento di 10 punti percentuali.

Inoltre, dall’introduzione, il primo dicembre 2023, della versione aggiornata della Carta d’identità per residenti permanenti stranieri, comunemente nota come “carta a cinque stelle”, da parte dell’Amministrazione nazionale per l’immigrazione, a Shanghai ne sono state rilasciate oltre 10.000.

L’ambito di utilizzo della carta è stato ampliato per includere servizi culturali e di vita quotidiana, come l’acquisto di biglietti per eventi sportivi e concerti, la registrazione degli animali domestici, l’iscrizione a corsi di guida e gli esami sul codice della strada. Attualmente agevola l’accesso a 64 tipologie di servizi in settori chiave per il sostentamento dei cittadini a Shanghai.

