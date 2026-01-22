SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Shanghai, una fiorente metropoli della Cina orientale, lo scorso anno ha registrato 9,36 milioni di visite inbound, con una crescita su base annua di quasi il 40%, stabilendo un nuovo record nel turismo annuale inbound. Lo hanno riferito giovedì le autorità locali.
Nel 2025 l’importante centro finanziario ha accolto 7,14 milioni di turisti stranieri, con un aumento di quasi il 50% su base annua, stabilendo un nuovo record di arrivi annuali di turisti stranieri, secondo l’Amministrazione municipale della cultura e del turismo di Shanghai.
La Repubblica di Corea è emersa come il principale Paese di provenienza di visitatori stranieri a Shanghai lo scorso anno, contribuendo con circa 909.000 turisti e registrando una crescita su base annua di oltre il 103%.
Grazie anche alle politiche cinesi di agevolazione dei visti, nazioni come Thailandia, Indonesia, Russia e Italia figurano tra i paesi di provenienza dei turisti in più rapida crescita, con un aumento di oltre il 50% rispetto allo scorso anno, come riportato dall’amministrazione.
Shanghai ha attuato 20 misure, tra cui il rafforzamento dei servizi di informazione e l’ottimizzazione dei servizi di trasporto, per consentire ai turisti di viaggiare senza intoppi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)