Cina: Shanghai, consegnata la seconda nave da crociera prodotta nel Paese (1)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 6 novembre 2026, mostra la nave da crociera Adora Flora City presso la Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd., una controllata della China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC), a Shanghai, nella Cina orientale. L’imbarcazione, la seconda nave da crociera di grandi dimensioni costruita in Cina, è stata consegnata qui oggi.

La nave, che presenta caratteristiche distintive dello stile cinese, dovrebbe inaugurare la sua prima stagione dal porto crocieristico internazionale di Nansha, a Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong. Rispetto alla prima nave da crociera di grandi dimensioni costruita nel Paese, la Adora Magic City, la stazza lorda della nuova nave è aumentata di 6.400 tonnellate, raggiungendo le 141.900 tonnellate, mentre la lunghezza complessiva è aumentata di 17,4 metri, arrivando a 341 metri. Dispone di 2.130 cabine e può ospitare 5.232 passeggeri a piena capacità. Dopo la consegna, la Adora Flora City effettuerà viaggi di prova e svolgerà varie attività preparatorie prima del viaggio inaugurale previsto. L’arrivo al porto crocieristico internazionale di Nansha è previsto per il 12 novembre, mentre la stagione inaugurale avrà inizio il 22 novembre.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)