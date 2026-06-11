Cina: Shanghai, aperta mostra sull’impero Qin con 510 reperti (3)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’addetta dei media scatta foto a un reperto durante un’anteprima stampa della mostra “L’alba del primo impero: l’unificazione dei Qin attraverso i tesori archeologici” presso il Museo di Shanghai, nella Cina orientale, il 9 giugno 2026. La mostra sarà aperta al pubblico dal 10 giugno al 7 settembre, esponendo 328 serie (per un totale di 510 pezzi) di reperti culturali provenienti da 14 istituzioni archeologiche e del patrimonio culturale delle province nord-occidentali cinesi del Gansu e dello Shaanxi e di Shanghai.

-Foto Xinhua-

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