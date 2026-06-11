LINGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 10 giugno 2026, mostra una veduta della cittadina di Luwu, contea di Lingshan, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. Situata nel medio corso del fiume Qinjiang, Luwu era un tempo un importante polo commerciale. La cittadina dovrebbe assistere a un nuovo sviluppo una volta completato il canale Pinglu. Il canale parte dal bacino di Xijin, nella città di Hengzhou, e termina a Luwu, dove le navi possono raggiungere il golfo di Beibu attraverso il fiume Qinjiang, aprendo una rotta più breve verso il mare per il Guangxi e altre regioni della Cina sud-occidentale.

-Foto Xinhua-

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