JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli agricoltori raccolgono funghi nella contea di Huimin, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 22 aprile 2026. Negli ultimi anni, la contea ha gradualmente sviluppato l’industria dei funghi trasformandola in un settore caratteristico che sostiene la rivitalizzazione rurale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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