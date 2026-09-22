Cina: Shaanxi, ferrovia ad alta velocità rilancia il turismo a Yan’an (2)

YAN’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 15 settembre 2026, mostra una veduta del monte Baota nella città di Yan’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi. La linea Xi’an-Yan’an è entrata in funzione a fine 2025, integrando formalmente Yan’an nella rete ferroviaria nazionale ad alta velocità. Ha dato impulso al turismo a Yan’an, che nel 2025 ha accolto oltre 50 milioni di turisti cinesi e stranieri. Un tempo base rivoluzionaria, Yan’an si è trasformata in una città sempre più attrattiva come luogo in cui vivere, lavorare e da visitare.

-Foto Xinhua-

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