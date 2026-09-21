NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’Italia è un grande partner, con cui continuiamo a collaborare in modo stretto”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, in occasione della firma a New York di un memorandum d’intesa sulle materie prime critiche con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

La cerimonia si è tenuta al Lotte Palace Hotel, a New York. Secondo Rubio la questione dell’approvvigionamento delle materie prime critiche i minerali critici affrontata dal memorandum è “decisiva”.

“Per noi è molto importante firmare questo accordo”, ha detto Tajani. “L’Italia è un Paese industriale, il prezzo delle materie prime è fondamentale e stiamo collaborando con gli Stati Uniti già da mesi” su questo fronte.

Secondo il vicepremier “per competere a livello globale è importante un prezzo ridotto delle materie prime. Con gli Stati Uniti compiamo un passo importante in questa direzione”.

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