Cina: settore spaziale commerciale ha registrato 50 lanci nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore spaziale commerciale della Cina ha mantenuto una crescita rapida nel 2025, completando 50 lanci nel corso dell’anno, secondo quanto riferito martedì dall’Amministrazione nazionale spaziale cinese (CNSA).

Questi lanci hanno rappresentato il 54% del numero totale delle missioni spaziali del Paese nel 2025, e 25 sono stati effettuati da veicoli di lancio commerciali.

Lo scorso anno il sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan, nell’omonima provincia insulare meridionale, ha effettuato nove lanci, secondo quanto affermato dalla CNSA.

L’agenzia ha inoltre osservato che, nel corso dell’anno, un totale di 311 satelliti commerciali sono stati collocati in orbita, pari all’84% di tutti i satelliti cinesi lanciati in orbita nel 2025.

La ricerca e i test sui veicoli di lancio riutilizzabili sono progrediti rapidamente lo scorso anno. Il razzo vettore riutilizzabile Zhuque-3 ha effettuato il suo volo inaugurale, portando con successo in orbita il suo secondo stadio ed effettuando la verifica di tecnologie chiave come quelle di rientro e ritorno del primo stadio.

(ITALPRESS).