Cina: servizi pubblici di base legati alla residenza effettiva

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato linee guida per fornire servizi pubblici di base in base al luogo in cui le persone vivono effettivamente, anziché al luogo della loro registrazione familiare, nell’ambito degli sforzi per sostenere la nuova urbanizzazione incentrata sulle persone del Paese.

Le linee guida mirano a garantire che i residenti privi di registrazione familiare locale abbiano lo stesso accesso ai servizi pubblici di base di coloro che dispongono della registrazione familiare locale, nota come “hukou”, secondo una comunicazione diffusa dal Consiglio di Stato.

La misura contribuirà a soddisfare le crescenti esigenze delle persone per una vita migliore ed è fondamentale per migliorare la qualità dell’urbanizzazione e stimolare i consumi interni, si legge nella comunicazione.

Le linee guida delineano misure per rafforzare il sostegno educativo ai figli dei lavoratori migranti e incoraggiano un maggior numero di città ad ampliare la copertura degli alloggi pubblici in affitto ai residenti privi di registrazione familiare locale ma con un’occupazione stabile.

Le restrizioni legate alla registrazione familiare per la partecipazione alla previdenza sociale dei lavoratori dipendenti saranno completamente eliminate, mentre saranno migliorati l’accesso alla copertura medica di base e ai servizi per l’impiego.

Le linee guida chiedono inoltre di estendere gradualmente i servizi pubblici di base, tra cui il welfare per l’infanzia, l’assistenza agli anziani, l’assistenza sociale e il sostegno alle persone con disabilità, ai residenti privi di registrazione familiare locale, allentando al contempo le restrizioni sulla registrazione familiare.

(ITALPRESS).