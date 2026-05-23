Tajani “Bene l’Accordo Globale modernizzato UE-Messico”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Accordo Globale modernizzato UE-Messico apre prospettive molto positive per la crescita dell’interscambio bilaterale e conferma il ruolo centrale della politica commerciale europea nel rafforzamento dei legami economici con partner strategici come il Messico”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, con riferimento all’Accordo Globale modernizzato tra Unione Europea e Messico e l’Accordo commerciale interinale (iTA), firmati il 22 maggio a Città del Messico.

“Si tratta di un’intesa che offrirà grandi opportunità alle imprese europee e italiane, in particolare alle PMI e ai settori di eccellenza del Made in Italy, favorendo investimenti, export e accesso a un mercato di crescente importanza strategica – ha aggiunto Tajani -. L’intesa aggiorna e amplia il quadro di cooperazione in vigore dal 2000, consolidando il partenariato strategico tra l’Unione Europea e uno dei principali attori economici dell’America Latina. L’UE è già oggi il terzo partner commerciale del Messico e l’accordo è destinato a rafforzare ulteriormente un interscambio in costante crescita. Dal punto di vista economico e commerciale, l’accordo prevede una significativa liberalizzazione degli scambi, con l’eliminazione delle tariffe su larga parte delle esportazioni europee di beni industriali e agricoli e nuove opportunità per le imprese italiane ed europee. Particolare rilievo assume il rafforzamento della tutela delle Indicazioni Geografiche europee riconosciute dal Messico, che salgono a 568, di cui 64 italiane, a beneficio delle produzioni agroalimentari e dei territori – ha concluso Tajani -. L’interscambio tra UE e Messico nel 2025 ha raggiunto quota 87 miliardi di euro, con un saldo commerciale a favore dell’UE pari a 19 miliardi (export 53 miliardi; import 34 miliardi). L’Italia è il secondo partner UE del Messico e il 12° fornitore complessivo, con una quota di mercato dell’1,5%”.

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