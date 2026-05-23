Cina: pubblicato piano per promuovere compensazione ecologica integrata

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e il ministero delle Finanze della Cina hanno pubblicato congiuntamente un piano di attuazione per promuovere la compensazione ecologica integrata.

La compensazione ecologica integrata è uno strumento efficace per coordinare diverse politiche di compensazione ecologica, rafforzare la protezione delle aree chiave e degli ecosistemi importanti e incentivare maggiormente chi opera nella protezione ecologica.

Il piano chiede di aumentare la definizione e il coordinamento di tali politiche, ampliare i canali di compensazione basati sul mercato, valorizzare meglio i fondi fiscali per guidare tale compensazione e rafforzare la protezione ecologica nelle aree critiche.

Il piano mira inoltre a costruire un meccanismo di compensazione guidato dal governo, con la partecipazione sociale e meccanismi di mercato, ad aiutare a trasformare i punti di forza ecologici in benefici economici e a garantire che coloro che contribuiscono alla protezione ecologica continuino a beneficiare dei propri sforzi, promuovendo così l’armonia tra umanità e natura.

Entro il 2030, la Cina punta a migliorare ulteriormente il proprio meccanismo di compensazione ecologica integrata, aumentando i benefici percepiti da chi è impegnato nella protezione ecologica e potenziando costantemente la capacità di sviluppo verde e sostenibile delle aree chiave, secondo il piano.

Il piano delinea misure per la protezione e lo sviluppo delle principali aree di approvvigionamento idrico, lo sviluppo verde delle zone chiave a funzione ecologica, la compensazione integrata per gli ecosistemi importanti e il miglioramento dei meccanismi a beneficio di più parti.

Un funzionario della commissione ha dichiarato che il piano sottolinea misure adattate alle condizioni locali e politiche differenziate, valorizzando sia il ruolo guida del governo sia la partecipazione sociale, e concentrandosi sugli incentivi per incoraggiare coloro che sono impegnati nella protezione ecologica ad assumere un ruolo più attivo nella tutela dell’ambiente.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).