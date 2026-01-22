Cina: segretario Finanze HKSAR “Commercio, finanza e innovazione scientifica e tecnologica per stimolare la crescita”

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I tre principali motori della crescita economica di Hong Kong – finanza, commercio e innovazione scientifica e tecnologica – continueranno a funzionare a pieno regime anche in futuro. Lo ha dichiarato Paul Chan, segretario alle Finanze del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR), intervenendo mercoledì, ora locale, alla Riunione annuale del World Economic Forum a Davos, in Svizzera.

Osservando come i progressi nella tecnologia, quali l’intelligenza artificiale e la blockchain, stiano guidando una profonda trasformazione industriale e la crescita economica, nel suo discorso programmatico Chan ha affermato che Hong Kong sta esplorando e sperimentando attivamente nuove iniziative nei settori dell’innovazione finanziaria e tecnologica.

Secondo Chan, Hong Kong rappresenta una destinazione d’investimento interessante, grazie alla sua stretta collaborazione con le città vicine della Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao, note per le loro solide filiere industriali dell’innovazione e della tecnologia.

Per quanto riguarda il commercio internazionale, il segretario ha evidenziato il cambiamento di paradigma in corso rispetto al modello tradizionale di produzione ed esportazione di beni a basso costo, che un tempo era dominante tra le economie in via di sviluppo.

La Cina, ad esempio, sta portando avanti un’apertura di alto livello e a doppio senso e si sta orientando verso l’espansione della domanda interna per sostenere l’economia. Questo approccio ha impresso nuovo slancio allo sviluppo di alta qualità del Paese e ha creato ampie opportunità di mercato per beni e servizi di qualità provenienti da tutto il mondo, ha affermato Chan.

