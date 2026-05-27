SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Membri del personale accolgono il ritorno della nave da crociera Adora Flora City dopo una prova in mare, presso un porto di Shanghai, nella Cina orientale, il 27 maggio 2026.

La seconda nave da crociera cinese di grandi dimensioni, costruita a livello nazionale, la Adora Flora City, è rientrata oggi nel porto di Shanghai dopo aver completato la sua prima prova in mare di 12 giorni, segnando una tappa importante negli sforzi del Paese per produrre in serie imbarcazioni di questo tipo. La consegna della nave è prevista per il 6 novembre e l’unità opererà rotte internazionali dal Nansha International Cruise Home Port di Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong.

-Foto Xinhua-

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