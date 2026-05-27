Malta, si rafforzano i collegamenti aerei con la Libia con un nuovo servizio

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Rafforzando i collegamenti aerei tra Malta e la Libia, Libyan Express ha annunciato il lancio di voli bisettimanali tra i due Paesi a partire dal 22 giugno, diventando la seconda compagnia a operare sulla rotta. Il nuovo servizio collegherà l’Aeroporto Internazionale di Malta con l’Aeroporto Internazionale di Mitiga, a Tripoli, aumentando la capacità su una tratta attualmente servita da Medsky Airways e offrendo ai viaggiatori un ulteriore collegamento diretto.

L’espansione arriva in un momento di graduale ripresa del settore dell’aviazione libica, che sta ricostruendo i propri collegamenti internazionali dopo anni di interruzioni causate da instabilità politica e conflitti. Malta rappresenta da tempo un punto di accesso strategico per i viaggiatori libici, sia come destinazione sia come hub di transito verso altre destinazioni europee, a conferma dell’importanza della rotta. L’annuncio segue un altro sviluppo comunicato all’inizio di questo mese, quando Libyan Express ha confermato una partnership strategica con 4Airways, finalizzata a rafforzare i collegamenti tra la Libia e le principali destinazioni europee. L’ultima iniziativa segnala una crescente concorrenza sul corridoio Malta-Libia, con le compagnie aeree che puntano a intercettare la rinnovata domanda di viaggi tra i due Paesi del Mediterraneo.

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(ITALPRESS).