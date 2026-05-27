BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – I media libanesi riferiscono di “violenti scontri sono in corso tra Hezbollah e l’esercito israeliano a Zaoutar el-Sharqiyeh e tra Zaoutar e Yohmor el-Shaqif, nel distretto di Nabatieh, in aree situate a 6 chilometri a sud della città principale di Nabatieh”, nel Libano meridionale. L’esercito israeliano ha iniziato ieri un’avanzata verso Zaoutar el-Sharqiyeh, situata a nord del fiume Litani. Secondo il quotidiano libanese L’Orient le jour, “Hezbollah sta conducendo attacchi contro le forze israeliane a Zaoutar el-Sharqiyeh utilizzando l’artiglieria, razzi e droni, e sta impedendo a un’altra forza israeliana di avanzare verso Yohmor el-Shaqif”. Il gruppo armato filo-iraniano Hezbollah ha rivendicato la responsabilità di diversi attacchi contro l’esercito israeliano avvenuti questa mattina nel villaggio di Zaoutar el-Sharqiyeh, al di fuori della “zona cuscinetto” che l’esercito israeliano intende stabilire nel Libano meridionale.

Il quotidiano israeliano Times of Israel riferisce che le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di “non essere a conoscenza di nulla di insolito”. Questa mattina le Idf hanno diramato un avviso di evacuazione dell’aerea di Nabatieh in vista di raid su obiettivi di Hezbollah. Ieri, le Idf hanno confermato di aver esteso le operazioni di terra oltre la zona di sicurezza designata in alcune aree del Libano meridionale negli ultimi giorni.

ESERCITO ISRAELE “COLPITI 150 SITI DI HEZBOLLAH NELLE ULTIME 24 ORE”

Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver colpito, nelle ultime 24 ore, oltre 150 siti e miliziani di Hezbollah nelle città libanesi di Tiro e Nabatieh, nel sud del Libano, e nella valle della Bekaa, nell’est del Paese. Negli ultimi giorni, l’esercito ha emesso diversi avvisi di evacuazione per i residenti di diverse aree del Libano meridionale in vista di attacchi contro le infrastrutture di Hezbollah, l’ultimo dei quali ha interessato Nabatieh nella giornata di oggi.

(ITALPRESS).