Egitto, il presidente al-Sisi guida le celebrazioni dell’Eid al-Adha insieme ai vertici dello Stato

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha partecipato questa mattina alla preghiera dell’Eid al-Adha presso la moschea Al Rahman Al Rahim, nella sede del Comando Strategico della Nuova Capitale amministrativa.

Secondo quanto riferito dal portavoce della Presidenza egiziana, il presidente è stato accolto dal comandante generale delle Forze armate e ministro della Difesa, Ashraf Salem Zaher, dal capo di Stato maggiore Ahmed Khalifa, dal Grande Imam di Al Azhar Ahmed Al Tayyeb, dal ministro degli Affari religiosi Osama Al Azhari, oltre a numerosi ministri e rappresentanti delle istituzioni statali. Alla cerimonia hanno preso parte anche alti ufficiali delle Forze armate e della polizia, insieme a rappresentanti dei media e della stampa. Dopo la preghiera, Al Sisi ha scambiato gli auguri con i presenti e ha assistito al rito della macellazione rituale, prima di partecipare alla colazione con i vertici delle Forze armate e dello Stato presso il Comando Strategico.

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