Bulgaria, Costa Crociere “sbarca” a Sofia accolta dall’ambasciatore Apicella

ROMA (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia in Bulgaria, Marcello Apicella, ha preso parte alla prima presentazione ufficiale dell’azienda italiana Costa Crociere in Bulgaria, tenutasi il 20 maggio presso l’Hotel Crowne Plaza di Sofia. Fondata a Genova nel 1948, Costa Crociere è un’azienda leader nel settore del turismo crocieristico, nota in tutto il mondo per la qualità e ricercatezza delle esperienze di viaggio proposte. La sua flotta conta attualmente nove navi, attive principalmente nei mari Mediterraneo, Baltico, Caraibico e nell’Oceano Indiano, ove si sono consolidate come attore primario del locale mercato del turismo d’eccellenza.

L’arrivo di Costa Crociere in Bulgaria costituisce, dopo la ‘Grande Partenza del 109° Giro d’Italia da Nessebar, un’ulteriore testimonianza della crescente attenzione rivolta dal Sistema Italia alle esigenze del mercato turistico bulgaro. In tale contesto, l’evento in oggetto segna l’inizio di un percorso strutturato avviato da Costa Crociere per consolidare la presenza del proprio marchio nei mercati bulgaro e balcanico attraverso collaborazioni dirette con partner locali.

– foto Ambasciata d’Italia a Sofia –

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