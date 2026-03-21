Cina: scienziati identificano geni per crescita perenne del riso selvatico (1)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Han Bin (a sinistra), studioso dell’Accademia cinese delle scienze (CAS) e uno dei principali scienziati di un gruppo di ricerca del Centro di eccellenza per le scienze molecolari vegetali (CEMPS) della CAS, discute della crescita delle piante di riso con un membro del team presso il CEMPS a Shanghai, nella Cina orientale, il 18 marzo 2026. È possibile piantare il riso una sola volta e raccoglierlo per diversi anni, proprio come gli alberi da frutto in un frutteto? Uno studio rivoluzionario condotto da scienziati cinesi potrebbe trasformare questa visione in realtà, offrendo un potenziale significativo per ridurre i costi agricoli e promuovere lo sviluppo sostenibile.

Un gruppo di ricerca del CEMPS della CAS ha identificato i geni chiave che determinano l’abitudine di crescita perenne del riso selvatico, dando vita a piante simili a questa varietà, in grado di sopravvivere per almeno due anni. Lo studio è stato pubblicato ieri sulla rivista “Science”.

-Foto Xinhua-

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