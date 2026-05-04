Cina: giovani designer rinnovano lo storico marchio di moda Diyang (1)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 29 aprile 2026, mostra una creazione ricamata con motivi di fiori di melo selvatico, disegnata da Zhu Hongdi e Gao Wenqi a Tianjin, nel nord della Cina. Zhu Hongdi, nato dopo il 1995, e Gao Wenqi, nata dopo il Duemila, sono giovani designer presso la Tianjin Diyang Intelligent Manufacturing Co., Ltd., un’azienda dello storico marchio cinese Diyang. Traendo ispirazione dalla cultura tradizionale cinese, fondono l’artigianato del patrimonio culturale con tagli contemporanei e innovazione nei tessuti, portando nuova vitalità al marchio centenario. Entrambe hanno vinto premi come designer d’eccellenza alla Tianjin Fashion Week nel loro primo anno in azienda. Ora si stanno preparando per l’edizione 2026 dell’evento. Dalla selezione dei tessuti al disegno dei motivi, fino alla lavorazione fine, supervisionano ogni dettaglio con precisione, avendo già disegnato decine di look. Attraverso le loro creazioni, intendono raccontare la storia di questo storico marchio cinese, contribuendo a portarlo su un più ampio palcoscenico della moda contemporanea.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).