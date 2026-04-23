Cina: sciame meteorico delle Liridi visibile nello Heilongjiang (3)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto in sovrapposizione a più livelli, scattata il 23 aprile 2026, mostra lo sciame meteorico delle Liridi osservato a Daqing, nella provincia dello Heilongjiang, nel nord-est della Cina. Lo sciame di quest’anno ha raggiunto il picco nelle prime ore di questa mattina. Caratterizzato da meteore luminose e bolidi osservati vicino al confine tra le costellazioni della Lira e di Ercole, lo sciame registra ogni anno il suo periodo di attività tra la metà e la fine di aprile.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).