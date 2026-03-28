PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE), un satellite sviluppato congiuntamente dall’Accademia cinese delle scienze (CAS) e dall’Agenzia spaziale europea (ESA), ha completato tutti i preparativi pre-lancio presso il sito di lanci spaziali di Kourou, nella Guyana francese. Il lancio è previsto il 9 aprile (ora locale), ha reso noto la CAS giovedì.

Quella del satellite SMILE rappresenta la prima collaborazione completa e approfondita a livello di missione tra Cina ed ESA nel campo dell’esplorazione scientifica dello spazio.

Il satellite applicherà la tecnologia di imaging a raggi X a bassa energia per ottenere, per la prima volta, una visione globale su larga scala della struttura della magnetosfera terrestre. In particolare, dovrebbe favorire una serie di progressi scientifici in settori quali la previsione del meteo spaziale e la comprensione di base della fisica della magnetosfera.

Il satellite SMILE è stato integrato su un veicolo di lancio Vega-C.

Al momento, la finestra di lancio è stata definita e il team di lavoro congiunto sta monitorando e verificando attentamente le condizioni meteorologiche nel sito di lancio, nonché lo stato tecnico finale sia del razzo sia del satellite.

(ITALPRESS).