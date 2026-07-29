HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I romanzi online, i microdrammi e i videogiochi cinesi, definiti collettivamente il “nuovo trio” delle esportazioni culturali del Paese, costituiscono ormai un ecosistema pienamente integrato per lo sviluppo della proprietà intellettuale, secondo studiosi ed esperti del settore intervenuti in un dibattito pubblico durante la 34esima edizione della Fiera nazionale del libro, appena conclusa.

“In passato, la letteratura online, le serie online e i videogiochi seguivano ciascuno un percorso distinto”, ha dichiarato Zeng Fanwen, direttore esecutivo dell’Istituto di ricerca sulle industrie culturali dell’Università Renmin della Cina, durante la fiera tenutasi da venerdì a lunedì a Hangzhou, capoluogo della provincia orientale cinese dello Zhejiang.

Ora i tre settori stanno creando una potente sinergia: mentre i romanzi online fungono da fonte di contenuti, i microdrammi sondano il terreno consentendo una rapida verifica del mercato e i videogiochi creano valore profondo e a lungo termine, ha aggiunto Zeng.

I romanzi online cinesi hanno raggiunto quasi 400 milioni di utenti in oltre 200 Paesi e regioni, generando ricavi all’estero per 5,64 miliardi di yuan (circa 830 milioni di dollari), secondo Wang Zhongjie, direttore generale delle attività internazionali di Yuewen Group, società culturale cinese.

Alcuni di questi romanzi hanno conquistato enormi comunità di appassionati in tutto il mondo, diventando una ricca fonte di contenuti per adattamenti in microdrammi e videogiochi.

Mentre i videogiochi cinesi si fanno strada sui mercati esteri, le storie culturali in essi intrecciate trovano un pubblico sempre più ricettivo al di fuori del Paese.

“Genshin Impact” ha generato ricavi per oltre 4 miliardi di dollari, facendo conoscere al pubblico globale una vasta gamma di elementi del patrimonio culturale immateriale cinese. Nel frattempo, “Black Myth: Wukong”, ispirato al classico racconto cinese “Viaggio in Occidente”, ha ottenuto numerosi premi internazionali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).