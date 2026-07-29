Netanyahu “Alleanza con Trump è un muro di granito. A Washington uno dei migliori incontri che abbiamo avuto”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha definito l’alleanza con il presidente statunitense Donald Trump un “muro di granito” e i due “la pensano allo stesso modo” sull’impedire all’Iran di dotarsi di armi nucleari”. In un’intervista a Fox News, Netanyahu ha qualificato l’incontro a Washington con Trump come “fantastico”. E’ stato “uno dei migliori incontri che abbiamo avuto” e “questo perché il presidente è molto chiaro. Abbiamo un impegno comune”, ha affermato. “Non vogliamo che questo regime fanatico di Teheran possieda armi nucleari per minacciare ogni americano, la pace del mondo e l’esistenza stessa di Israele”, ha proseguito. Netanyahu ha ribadito che Israele e Stati Uniti hanno “questo obiettivo comune e lo raggiungeremo, sia per via diplomatica che con altri mezzi, ma entrambi ci impegniamo a fondo”.

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