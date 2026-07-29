Sahara, per la Bulgaria l’autonomia alla sovranità marocchina è una “soluzione praticabile”

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Bulgaria ritiene che “un’autonomia vera sotto sovranità marocchina possa costituire una soluzione praticabile” alla questione del Sahara occidentale. La posizione è stata espressa in un comunicato diffuso al termine del colloquio telefonico tra la ministra degli Esteri bulgara Velislava Petrova-Chamova e l’omologo marocchino Nasser Bourita. Lo riporta l’agenzia di stampa di Rabat, Map.

Alla luce della risoluzione 2797 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, “la Bulgaria riconosce che un’autonomia vera sotto sovranità marocchina può costituire una soluzione praticabile alla controversia”, si legge nel testo. Sofia ribadisce inoltre di considerare la proposta di autonomia presentata dal Marocco nel 2007 “come base seria, credibile e realistica per giungere a una soluzione politica giusta, duratura e reciprocamente accettabile”.

La presa di posizione si inserisce nel rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Marocco e Bulgaria e illustra la dinamica internazionale, ricorda ancora Map, generata sotto l’impulso del Re Mohammed VI a sostegno della sovranità del Marocco sul Sahara e del Piano marocchino di autonomia.

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