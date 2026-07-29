L’Italia manda due Canadair in Spagna, von der Leyen “Solidarietà europea”

ROMA (ITALPRESS) – In risposta a una richiesta di assistenza delle autorità spagnole pervenuta al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze di Bruxelles, la Protezione civile italiana ha coordinato l’invio di due Canadair antincendio per sostenere gli interventi volti a contenere gli incendi in Spagna nell’ambito del meccanismo di protezione civile dell’Ue, attraverso “rescEU-IT”. In una nota diramata dalla rappresentanza in Italia della Commissione europea, la presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: “In momenti di emergenza, il nostro pensiero va a tutte le persone colpite e alle squadre di soccorso che lavorano nelle condizioni più difficili per salvare vite umane e proteggere le comunità. Dal profondo del cuore, ringrazio i vigili del fuoco italiani che stanno dimostrando, con i fatti, cosa significa solidarietà europea. Il loro coraggio e la loro dedizione ci ricordano una semplice verità: quando siamo uniti, siamo più forti”.

Mentre gli incendi boschivi si propagano in tutta Europa, un numero record di vigili del fuoco, aerei ed esperti di emergenza viene mobilitato nell’ambito del meccanismo di protezione civile dell’Ue. La nota sottolinea che “l’Italia continua a essere un Paese fondamentale nel garantire la solidarietà europea in caso di emergenza” e “un contributore stabile al contingente comune dell’Ue, composto da oltre 770 vigili del fuoco provenienti da 14 Paesi europei. Parallelamente, 22 aerei antincendio e 5 elicotteri della flotta dell’Ue “sono pronti a sostenere i Paesi colpiti”, precisa ancora la nota. Gli incendi boschivi tuttora in corso in Francia e Spagna hanno dato luogo a una delle più grandi operazioni di evacuazione mai realizzate in Europa, costringendo oltre 60 000 persone a lasciare le proprie abitazioni.

– foto IPA Agency –

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