CAGLIARI (ITALPRESS) – È stato pubblicato l’Avviso di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato di 106 operatori socio-sanitari (OSS) da destinare alle Aziende del Servizio sanitario regionale nell’ambito dei Cantieri occupazionali sperimentali sanitari. Le nuove opportunità riguardano tre aziende sanitarie: 30 posti per la ASL Gallura, 48 posti per l’ARNAS Brotzu e 28 posti per l’AOU di Cagliari. Le altre aziende del sistema sanitario regionale hanno già avviato o stanno completando l’attivazione dei rispettivi cantieri: AOU Sassari, ASL 1 Sassari, ASL 3 Nuoro, ASL 5 Oristano e ASL 7 Sulcis Iglesiente hanno già avviato i percorsi, mentre ASL 4 Ogliastra e ASL 6 Medio Campidano sono in fase di attivazione. I contratti avranno una durata di otto mesi, con un impegno di almeno 32 ore settimanali, secondo quanto previsto dalle schede progettuali.

“L’esperienza dei Cantieri occupazionali sperimentali sanitari sta dando risultati molto positivi – dichiara l’assessora del Lavoro, Desirè Manca -. È una misura che sta dimostrando la propria efficacia sia sotto il profilo occupazionale sia nel supporto alle aziende del Servizio sanitario regionale. Per questo motivo le aziende sanitarie stanno chiedendo l’attivazione di nuovi cantieri, a conferma della validità di uno strumento che consente di rispondere in tempi rapidi alle esigenze organizzative e, allo stesso tempo, di creare opportunità di lavoro per le persone disoccupate. Con questa iniziativa raggiungiamo un duplice obiettivo: da un lato rafforziamo il sistema sanitario regionale mettendo a disposizione delle strutture personale qualificato; dall’altro offriamo a tante persone una concreta occasione di reinserimento nel mondo del lavoro”. L’Assessora precisa inoltre che i Cantieri occupazionali sperimentali sanitari sono un intervento straordinario e parallelo rispetto alle ordinarie procedure di assunzione del personale sanitario.

“È importante chiarire ancora una volta che questi progetti non incidono in alcun modo sullo scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato, che continuano a seguire le proprie regole e dipendono esclusivamente dalla capacità assunzionale delle singole aziende sanitarie. Si tratta di due strumenti distinti. Proprio per valorizzare le professionalità già selezionate – aggiunge l’assessora – l’avviso prevede una riserva del 60% dei posti a favore degli idonei inseriti nelle graduatorie ARES vigenti per la qualifica di operatore socio-sanitario. Una scelta che rappresenta un ulteriore riconoscimento delle competenze di chi ha già superato un concorso”. Le domande potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 5 agosto fino alle ore 14.00 dell’11 agosto 2026, esclusivamente attraverso l’area personale del portale Sardegna Lavoro. Possono partecipare le persone disoccupate con Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) attiva, iscritte a un Centro per l’impiego della Sardegna, residenti e domiciliate nell’Isola e in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) e del diploma di scuola secondaria di primo grado o dell’assolvimento dell’obbligo scolastico. Tutti i requisiti, le modalità di presentazione della domanda e le ulteriori informazioni sono disponibili nell’Avviso pubblico pubblicato sul portale Sardegna Lavoro.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Sardegna –

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