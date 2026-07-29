ROMA (ITALPRESS) – FIAT annuncia la partnership in qualità di Main Partner del Jova Summer Party 2026, il grande tour estivo ideato da Lorenzo Jovanotti e prodotto da Trident Music. Un appuntamento straordinario che vedrà la partecipazione di oltre 500.000 persone, con una presenza capillare di FIAT lungo tutto il tour e numerose opportunità di coinvolgimento. Una collaborazione che nasce dalla condivisione di valori comuni e dalla volontà di creare nuove occasioni di incontro, energia e positività nelle piazze italiane. Fiat e Jova Summer Party condividono un approccio autentico e contemporaneo: portare al pubblico esperienze memorabili che uniscono intrattenimento, responsabilità e innovazione.

La collaborazione si fonda su tre parole chiave: Sostenibilità, Innovazione, Aggregazione, perfettamente allineate alla visione del brand Fiat, impegnato nella diffusione di una imobilità più rispettosa dell’ambiente, resa facile da soluzioni ingegnose e accessibili.

Grande Panda personalizzata con la creatività del Jova Summer Party sarà la protagonista del colorato stand FIAT durante il tour. Lo stand Fiat sarà una vera e propria “Happiness Station” che valorizzerà la collaborazione attraverso un ampio set di attività, sia social e digitali sia con un coinvolgimento diretto del pubblico all’insegna della voglia di “stare insieme” e della sostenibilità. Protagonista dell’area sarà uno spettacolare Panda gigante alto oltre 3 metri, destinato a diventare un’attrazione imperdibile e uno dei principali punti fotografici dell’evento.

Accanto al Jova Summer Party FIAT sarà protagonista anche del Jova Giro, l’iniziativa che vedrà Jovanotti attraversare l’Italia in bicicletta per raggiungere le diverse tappe del tour.

Il viaggio prenderà il via il 9 agosto da Roma dal Circo Massimo, per attraversare la costa adriatica e proseguire verso sud passando per Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, fino a Palermo, per poi risalire verso Napoli e fare ritorno a Roma. Un percorso di circa 2.500 km interamente a pedali, con soste nei paesi lungo il tragitto, alla scoperta dei territori, delle persone e delle eccellenze gastronomiche locali.

Lungo il percorso, Jovanotti racconterà in diretta il viaggio e le comunità incontrate, trasformando ogni tappa del tour in un traguardo e al tempo stesso in una nuova partenza. Il Jova Giro sarà supportato da una Fiat Grande Panda e un Fiat Ulysse che seguiranno il percorso, diventando parte integrante del racconto dell’iniziativa e supportando la logistica lungo l’intero tragitto. Attraverso la loro presenza sarà possibile amplificare la narrazione del viaggio, generando contenuti, visibilità e coinvolgimento sui territori attraversati e valorizzando il forte legame tra il tour, le comunità locali e l’esperienza di viaggio.

Le livree delle vetture protagoniste del Jova Giro e la vettura esposta nel Villaggio Sponsor sono state realizzate appositamente da Sergio Pappalettera, storico direttore creativo e designer che da sempre interpreta e racconta l’immaginario artistico di Jovanotti. Pappalettera, ha trasformato le auto in vere e proprie opere itineranti capaci di trasmettere energia, colore e creatività. L’evento si amplierà anche nei concessionari coinvolti nelle città del tour che saranno protagonisti di attivazioni locali. Nelle giornate che anticipano la data del concerto, nei dealer selezionati sarà organizzato una vera e propria festa di attesa per l’evento con l’obiettivo di portare l’energia del Jova Summer Party direttamente negli showroom e creare un collegamento concreto tra la concessionaria e il grande evento nazionale. Il Jova Summer Party 2026 ed il Jova Giro, diventano così la piattaforma ideale per raccontare – attraverso musica, divertimento e comunità – l’evoluzione di un brand che mette al centro i valori di positività, libertà e italianità.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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