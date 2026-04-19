PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot umanoide di un team della categoria telecomandata corre durante la mezza maratona di Beijing E-Town e mezza maratona dei robot umanoidi nell’Area di sviluppo economico-tecnologico di Pechino, nel sud-est della capitale cinese, il 19 aprile 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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