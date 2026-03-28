BOAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot umanoide si esibisce in una danza sull’isola di Dongyu, nella cittadina di Boao, città di Qionghai, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 24 marzo 2026. Diversi robot intelligenti hanno fatto la loro comparsa alla Conferenza annuale 2026 del Boao Forum for Asia (BFA), contribuendo all’evento con tecnologie d’avanguardia.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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