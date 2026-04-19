SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Quando i clienti prenotano un servizio di pulizia domestica tramite una piattaforma di servizi online a Shenzhen, nel sud della Cina, vengono accolti da una squadra composta da due elementi: un addetto professionale alle pulizie e un robot. L’addetto si occupa dei lavori complessi e che richiedono capacità di giudizio, mentre il robot svolge compiti strutturati come pulire i tavoli, raccogliere i detriti, chiudere i sacchi della spazzatura e persino aiutare l’addetto a piegare le lenzuola.

Il nuovo modello di pulizia domestica ha attirato l’attenzione della comunità tecnologica internazionale e acceso discussioni sui social media.

I robot sono sviluppati da X Square Robot, un’azienda di intelligenza incarnata con sede a Shenzhen, che ha collaborato con la piattaforma di servizi domestici 58.com per sperimentare il servizio di pulizia domestica con robot.

“Il futuro delle pulizie domestiche è appena arrivato a Shenzhen ed entra direttamente nel vostro soggiorno”, ha scritto Robohub, account X che segue a livello globale le tendenze della robotica.

“Sta accadendo: i robot umanoidi stanno ufficialmente entrando nelle squadre addette alle pulizie domestiche in abitazioni reali”, ha scritto CyberRobo, sottolineando che i robot non stanno sostituendo gli addetti umani alle pulizie. “È vero lavoro di squadra”.

Chris Paxton, ricercatore specializzato in robotica e intelligenza artificiale (AI), sostiene questo modello di business collaborativo uomo-robot, osservando che “consente di passare in modo naturale dal 70% al 90% fino al 99% di autonomia”.

Yang Qian, direttore operativo di X Square Robot, ha affermato che, a differenza dei robot convenzionali che dipendono da script o dal controllo remoto, il modello end-to-end di X Square Robot consente ai robot di comprendere i compiti, pianificare azioni in più fasi ed eseguirle autonomamente.

“Il settore dei servizi presenta un livello di complessità estremamente elevato e caratteristiche non standard, e l’ambiente domestico è considerato il banco di prova definitivo per valutare i robot generalisti”, ha detto Yang, spiegando perché i robot stanno entrando nel settore dei servizi domestici.

“L’esperienza nel mondo reale maturata con il programma pilota sarà preziosa per aiutare l’AI a migliorare e imparare a svolgere più compiti”, ha osservato l’account X The Humanoid Hub.

Il servizio di pulizia domestica con robot arriva nel quadro della spinta nazionale allo sviluppo dell’AI incarnata e della robotica umanoide, e Shenzhen si è affermata come uno dei principali terreni di prova per la robotica di nuova generazione e le applicazioni dell’AI.

La Robot Valley di Shenzhen, dove si trova l’ufficio di X Square Robot, ospita numerose imprese lungo tutta la filiera industriale. Molte di queste aziende esportano i loro prodotti all’estero.

Pudu Robotics, che ha vinto diversi premi internazionali di design, tra cui il tedesco Red Dot Design Award, oggi serve clienti in oltre 80 Paesi e regioni. In Polonia, il robot per le consegne a forma di gatto dell’azienda è diventato un fenomeno sui social media.

Felix Zhang, fondatore e amministratore delegato di Pudu Robotics, ha affermato che il mercato estero rappresenta da diversi anni consecutivi oltre l’80% del fatturato totale dell’azienda. I robot per la pulizia commerciale sviluppati da Pudu sono accolti particolarmente bene in Europa, Nord America e Asia.

A Shenzhen, oltre alla Robot Valley, diversi altri poli stanno favorendo una forte crescita dell’industria robotica. Qianhai sta sviluppando la Embodied Intelligence Bay e stringendo collaborazioni con imprese all’avanguardia dell’intelligenza incarnata per promuovere iniziative congiunte di innovazione e ricerca.

Manifold Tech, che si concentra sulle tecnologie intelligenti di percezione e ricostruzione spaziale, è stata fondata a Qianhai. I suoi prodotti non solo alimentano i robot di kung fu acrobatico apparsi sul palco del Gala della Festa di Primavera cinese, ma vengono esportati anche in mercati come Europa, Giappone e Stati Uniti.

Dati di competenti agenzie governative di Shenzhen e di associazioni industriali mostrano che la città riunisce oltre 2.600 imprese AI e più di 70.000 imprese lungo la filiera della robotica. Nel 2025, il valore aggiunto dei cluster industriali di Shenzhen dedicati ad AI e robotica ha registrato una crescita a doppia cifra.

I robot sono sempre più integrati nella vita quotidiana dei residenti di Shenzhen, attirando l’attenzione dei media internazionali.

Un breve video pubblicato da The Straits Times mostra che “un robot ora dirige il traffico nel polo tecnologico di Shenzhen”.

“I robot pattugliano, danno indicazioni, distribuiscono materiali e svolgono perfino attività di intrattenimento”, ha riferito Euronews in un articolo intitolato “Uno sguardo alle città del futuro? La Cina apre la prima stazione di volontari gestita da robot in un parco pubblico”, aggiungendo che volontari robot sono stati schierati nel Qianhaishi Park di Shenzhen.

I progressi tecnologici di Shenzhen e i suoi passi avanti nelle applicazioni della robotica sono un esempio del vigoroso sviluppo del settore nella provincia del Guangdong.

“La provincia del Guangdong si è affermata come uno dei principali poli per robotica e AI in Cina, offrendo un ecosistema industriale altamente autonomo, una forte capacità manifatturiera su larga scala e diversi scenari applicativi nel mondo reale”, ha commentato il sito statunitense Interesting Engineering.

“Siamo alla vigilia di questo futuro, e gran parte di esso è oggi trainato dalla Cina”, si legge in un articolo firmato anche da Eric Schmidt, ex amministratore delegato e presidente di Google.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).