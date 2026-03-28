BOAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’imbarcazione intelligente senza equipaggio per la bonifica dell’acqua al lavoro sul fiume Wanquan, città di Qionghai, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 25 marzo 2026. Le apparecchiature igienico-sanitarie intelligenti sono entrate in servizio in occasione della Conferenza annuale 2026 del Boao Forum for Asia (BFA), diventando un elemento di rilievo dei servizi urbani grazie a una gestione precisa, a uno smaltimento rapido e a standard elevati.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]