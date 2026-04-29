Cina: riuscita stampa 3D di metalli nello spazio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli istituti di ricerca cinesi hanno recentemente completato una dimostrazione in orbita della tecnologia di stampa 3D di metalli nello spazio, con potenziali applicazioni nella produzione e nella manutenzione spaziali.

Secondo quanto riportato dallo “Science and Technology Daily”, l’Istituto di meccanica dell’Accademia cinese delle scienze (CAS), in collaborazione con l’Accademia per l’innovazione dei microsatelliti della CAS, ha condotto con successo la dimostrazione sul mezzo di prova del veicolo spaziale per il trasporto merci Qingzhou, lanciato in precedenza.

La tecnologia di stampa 3D di metalli nello spazio deve affrontare molte sfide. Deve risolvere meccanismi fisici particolari, come il trasferimento di gocce metalliche, la stabilità del ponte liquido e l’evoluzione del bagno di fusione in condizioni di microgravità, e deve inoltre superare una serie di sfide ingegneristiche, tra cui l’alleggerimento del carico utile, le vibrazioni del lancio, l’adattamento dell’interfaccia energetica, la telemetria e il controllo remoto, il funzionamento autonomo e la sicurezza in orbita.

Durante la dimostrazione, il dispositivo di stampa 3D a bordo del veicolo spaziale Qingzhou ha avviato autonomamente le operazioni secondo i comandi da terra. Utilizzando un processo di trainafilo con laser, ha completato la deposizione di metallo fuso in modo stabile e regolare, verificando con successo l’affidabilità di molteplici cicli di avvio e arresto controllati da remoto.

La dimostrazione ha inoltre testato capacità fondamentali, tra cui la compatibilità del carico utile con la piattaforma del veicolo spaziale, l’esecuzione automatizzata dell’intero processo, la trasmissione di dati e immagini e i processi di deposizione di metallo fuso nell’ambiente spaziale.

La tecnologia dovrebbe contribuire a trasformare il modello tradizionale delle missioni spaziali, basato sul principio “porta ciò che ti serve”, in “produci ciò che ti serve”. In futuro potrà essere utilizzata in scenari quali la produzione e la manutenzione in orbita, la fabbricazione di parti di ricambio per strutture spaziali, la riparazione di componenti strutturali e il supporto autonomo alle missioni nello spazio profondo.

(ITALPRESS).