MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov non ha voluto scusarsi con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo gli insulti pronunciati in trasmissione nei giorni scorsi. Intervistato in proposito dalla blogger Viktoria Bonya, Solovyov ha detto di “non avere insultato” Meloni “in quanto donna“, bensì “in quanto premier”. La stessa blogger russa aveva chiesto a Solovyov di scusarsi con il presidente del Consiglio italiano. “Non la insulto in quanto donna, è una questione politica”, ha insistito Solovyov. Secondo il conduttore televisivo, infine, i politici italiani avrebbero offeso in più occasioni il presidente russo Vladimir Putin.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).