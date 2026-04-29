Cina: Festa del lavoro, ferrovie prevedono 158 mln di viaggi passeggeri durante le vacanze

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le ferrovie cinesi dovrebbero gestire 158 milioni di viaggi di passeggeri durante il periodo di spostamenti per le vacanze della Festa del lavoro, con un picco di otto giorni tra il 29 aprile e il 6 maggio, ha dichiarato oggi la China State Railway Group Co., Ltd.

Durante il periodo circoleranno in media 12.000 treni per passeggeri al giorno. Il primo maggio si dovrebbe registrare il maggior traffico, con una stima di 24,5 milioni di viaggi di passeggeri, il picco giornaliero delle vacanze.

L’aumento degli spostamenti è favorito dalla forte domanda di turismo, visite ai familiari e attività ricreative, secondo l’operatore ferroviario.

Alle 8 di stamattina, la piattaforma cinese di biglietteria ferroviaria 12306 aveva venduto 83,02 milioni di biglietti per il periodo festivo.

Le autorità ferroviarie stanno monitorando attentamente i flussi di passeggeri e potenziando i servizi in modo dinamico per far fronte alla domanda, ha aggiunto l’operatore ferroviario.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).