L’Italia vince il medagliere degli Europei Under 23 di Cagliari, Mazzone: “Segnale importante”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Una bellissima risposta, di carattere e di qualità, da parte del movimento giovanile della scherma azzurra. Sono estremamente felice dei risultati dei nostri Under 23 agli Europei di Cagliari e della prova di forza che hanno offerto come gruppo, riportando l’Italia in testa al medagliere per Nazioni. Un segnale molto importante dopo il Mondiale Giovani di Rio”. Con queste parole il presidente federale Luigi Mazzone commenta il bilancio della spedizione della italiana nella kermesse continentale conclusasi ieri in Sardegna, dove, con nove medaglie – di cui ben sei d’oro, una d’argento e due di bronzo – la delegazione azzurra ha primeggiato davanti alla Francia-

“Abbiamo affrontato una manifestazione estremamente competitiva, con tanti avversari di grande valore, e abbiamo dimostrato l’eccellente livello di una categoria, l’Under 23, che è cruciale per il passaggio dai Giovani agli Assoluti – ha detto ancora Mazzone – Abbiamo schierato atlete e atleti già con esperienze internazionali anche sui massimi palcoscenici e altri che stanno costruendo il loro percorso verso il più alto livello, e il risultato è stato davvero soddisfacente. Merito quindi ai nostri commissari tecnici e all’intera delegazione che ha lavorato a Cagliari, dove un giusto plauso anche il Comitato Organizzatore per l’evento che è riuscito ad allestire con il nostro supporto. È un’importante iniezione di fiducia in vista degli appuntamenti clou della stagione internazionale che riguarderanno gli Assoluti”.

A Cagliari la spedizione azzurra, guidata dal capo delegazione Paolo Menis, ha conquistato sei ori con le firme della spadista Gaia Caforio, della fiorettista Aurora Grandis e delle squadre di spada femminile (Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis e Vittoria Siletti), sciabola femminile (Manuela Spica, Michela Landi, Alessandra Nicolai e Amelia Giovannelli), spada maschile (Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Fabrizio Cuomo e Nicolò Del Contrasto) e fioretto femminile (Aurora Grandis, Matilde Molinari, Carlotta Ferrari e Irene Bertini); poi un argento con il team di fioretto maschile (Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni, Matteo Iacomoni e Raian Adoul) e due bronzi firmati dalla fiorettista Matilde Molinari e dalla sciabolatrice Manuela Spica.

Una manifestazione che ha goduto di una copertura mediatica senza precedenti per un Europeo Under 23, trasmesso in diretta su “Assalto – La TV della Scherma” e, per la prima volta, grazie al nuovo canale dedicato allo sport olimpico di Sportface e allo sforzo produttivo della FIS, anche su Amazon Prime Video.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

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