Cina: riprendono i lavori sul ponte di Tongjiang (2)

JIAMUSI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 20 marzo 2026, mostra il cantiere del grande ponte di Tongjiang nella provincia dello Heilongjiang, nel nord-est della Cina. L’opera, che fa parte del progetto di potenziamento e ristrutturazione della linea ferroviaria Jiamusi-Tongjiang, ha visto riprendere i lavori di montaggio delle travi. Il ponte, lungo 10.435 metri, dovrebbe triplicare la capacità di movimentazione ferroviaria della linea, favorendo il trasporto merci tra la Cina e l’Europa.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).