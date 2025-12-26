Cina: riapre la Sala della coltivazione mentale dopo dieci anni di restauri (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 25 dicembre 2025, mostra una veduta della Sala della coltivazione mentale (Yangxin dian) presso il Museo del Palazzo di Pechino, capitale della Cina. Dopo quasi un decennio di completo restauro, la sala ha riaperto al pubblico venerdì.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
