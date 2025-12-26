Cina: revisionati i dati sul PIL del 2024

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il prodotto interno lordo (PIL) della Cina nel 2024 è stato rivisto a 134.806,6 miliardi di yuan (circa 19.160 miliardi di dollari USA), in calo di 101,8 miliardi di yuan rispetto alla stima preliminare, ha dichiarato venerdì l’Ufficio nazionale di statistica (NBS).
Secondo l’NBS, il tasso di crescita finale verificato del PIL per il 2024 è rimasto al 5%, invariato rispetto al calcolo preliminare.
Il PIL annuo della Cina viene calcolato in due fasi: una stima preliminare e una verifica finale. La verifica finale viene effettuata sulla base dei dati statistici annuali, dei conti fiscali definitivi e dei registri amministrativi dei vari dipartimenti.
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]