Cina: record di viaggi ferroviari di passeggeri nel primo trimestre del 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le ferrovie cinesi hanno gestito un numero record di 1,13 miliardi di viaggi di passeggeri nel primo trimestre del 2026, con un aumento del 5,5% su base annua, ha dichiarato ieri la China State Railway Group Co., Ltd.

Nel periodo, sulla rete ferroviaria nazionale hanno circolato in media 12.072 treni per passeggeri al giorno, con un aumento del 7,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre le autorità ferroviarie hanno ottimizzato la capacità di trasporto e adeguato i servizi alla domanda di viaggio, ha dichiarato la società. Sono state introdotte anche nuove misure per migliorare i servizi ai passeggeri, tra cui du

e ulteriori biglietti di sola andata a tariffa ridotta per i laureati nel 2026, servizi di prenotazione telefonica per i passeggeri anziani attraverso il centro assistenza clienti 12306 e rimborsi gratuiti, per un periodo limitato, per i biglietti acquistati per errore, ha aggiunto l’operatore.

Per soddisfare la domanda di viaggi in primavera, le ferrovie hanno inoltre ampliato i servizi dei treni turistici e inaugurato pacchetti con itinerari completi, come i tour su ghiaccio e neve e i viaggi benessere, valorizzando le risorse culturali e turistiche lungo le linee ferroviarie.

La società ha riferito che nel primo trimestre sono stati messi in servizio in tutto il Paese un totale di 627 treni turistici, sostenendo lo sviluppo del turismo, dell’economia d’argento e dell’economia del ghiaccio e della neve.

(ITALPRESS).