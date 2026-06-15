Cina: razzo Lijian-1 Y14 porta in orbita otto satelliti (2)

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Lijian-1 Y14 decolla da una zona pilota per l’innovazione spaziale commerciale nel nord-ovest della Cina il 15 giugno 2026. Il razzo è decollato alle 11:44 (ora di Pechino), inviando con successo otto satelliti nell’orbita prevista.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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