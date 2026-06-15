Cina: nel Ningxia raccolta delle bacche di goji ai piedi del monte Helan (1)

YINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 14 giugno 2026, mostra degli agricoltori raccogliere bacche di goji in una piantagione della Beryl Gojiberries Co., Ltd., nella regione autonoma del Ningxia Hui, nel nord-ovest della Cina. Negli ultimi giorni le bacche di goji ai piedi del monte Helan sono entrate nella stagione del raccolto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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