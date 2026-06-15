Cina: nel Ningxia raccolta delle bacche di goji ai piedi del monte Helan (2)

YINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un agricoltore sistema bacche di goji raccolte in una piantagione della Beryl Gojiberries Co., Ltd., nella regione autonoma del Ningxia Hui, nel nord-ovest della Cina, il 14 giugno 2026. Negli ultimi giorni le bacche di goji ai piedi del monte Helan sono entrate nella stagione del raccolto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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