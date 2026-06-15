Cina: razzo Lijian-1 Y14 porta in orbita 8 satelliti

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi la Cina ha lanciato un razzo vettore Lijian-1 Y14 con a bordo otto satelliti.

Il razzo è decollato alle 11:44 (ora di Pechino) da una zona pilota per l’innovazione spaziale commerciale nel nord-ovest del Paese e ha inviato con successo i satelliti nell’orbita prevista.

(ITALPRESS).