Cina: razzo Lijian-1 Y14 porta in orbita 8 satelliti

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi la Cina ha lanciato un razzo vettore Lijian-1 Y14 con a bordo otto satelliti.
Il razzo è decollato alle 11:44 (ora di Pechino) da una zona pilota per l’innovazione spaziale commerciale nel nord-ovest del Paese e ha inviato con successo i satelliti nell’orbita prevista.
(ITALPRESS).
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