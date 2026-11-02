GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri un istituto di ricerca cinese ha pubblicato un rapporto sulle prospettive delle tecnologie dirompenti, selezionando 40 tecnologie che hanno registrato significativi progressi recenti.

Durante la cerimonia di apertura del Greater Bay Area Science Forum 2026 a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, l’Istituto cinese per l’informazione scientifica e tecnica (ISTIC) ha pubblicato il rapporto Disruptive Technology Outlook 2026.

Queste 40 tecnologie coprono cinque grandi settori: intelligenza artificiale, tecnologie dell’informazione di nuova generazione, vita e salute, nuove energie, nuovi materiali e produzione avanzata. Tutte hanno registrato significativi progressi recenti e mostrano il potenziale per favorire future innovazioni dirompenti.

Ad esempio, gli ambiti di applicazione delle terapie a mRNA si stanno gradualmente ampliando, con il potenziale di fornire strategie generali per la prevenzione e il trattamento di molteplici malattie. Anche la tecnologia di ricarica ultrarapida per le batterie di alimentazione può migliorare l’efficienza della ricarica e l’utilizzo delle infrastrutture.

Con l’evoluzione di queste tecnologie e l’ampliamento degli scenari applicativi, esse continuano a favorire la nascita di nuove industrie, nuovi modelli e nuovi motori di crescita.

La selezione ha tenuto conto di fattori quali il grado dei recenti progressi tecnologici, l’importanza strategica delle tecnologie e l’impatto industriale.

Dal 2022, l’ISTIC pubblica ogni anno il suo rapporto sulle prospettive delle tecnologie dirompenti. I relativi risultati della ricerca hanno contribuito allo sviluppo innovativo delle tecnologie all’avanguardia e dirompenti e alla pianificazione lungimirante delle industrie del futuro.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).