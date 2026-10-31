Cina: rallenta il PMI manifatturiero, alta tecnologia ancora in espansione

PECHINO (CINA)( (XINHUA/ITALPRESS) – L’attività manifatturiera cinese ha rallentato a ottobre, con l’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) sceso a 49,3, mentre i settori manifatturieri dell’alta tecnologia e delle attrezzature sono rimasti in espansione, secondo i dati ufficiali diffusi sabato.

Il dato complessivo è diminuito di 0,8 punti percentuali rispetto al mese precedente, secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Huo Lihui, capo statistico dell’NBS, ha attribuito il calo all’anticipo di parte della domanda prima delle festività della Festa nazionale all’inizio del mese e a un contesto internazionale complesso.

Il sottoindice della produzione si è attestato a 49,8, in calo di 1,9 punti rispetto a settembre, mentre quello dei nuovi ordini è sceso di 1,1 punti a 49,4, con un rallentamento sia dell’offerta sia della domanda nel corso del mese.

Il PMI del settore manifatturiero ad alta tecnologia si è attestato a 51,3, mentre quello della produzione di attrezzature ha raggiunto quota 50,6, entrambi al di sopra della soglia dei 50 punti che separa l’espansione dalla contrazione.

I dati indicano che le industrie emergenti hanno continuato a sostenere lo slancio della crescita, grazie al continuo sviluppo delle forze produttive di nuova qualità, ha osservato Huo.

L’attività manifatturiera in diversi comparti avanzati è rimasta solida. I sottoindici della produzione e dei nuovi ordini relativi sia alla fabbricazione di attrezzature ferroviarie, navali e aerospaziali sia alla produzione di computer, apparecchiature per le comunicazioni ed elettroniche si sono attestati a 53 o più, indicando un’offerta e una domanda relativamente forti in questi settori.

Le grandi imprese manifatturiere hanno continuato a registrare un’espansione, con un PMI pari a 50,2, nonostante un lieve calo di 0,4 punti rispetto al mese precedente. I PMI delle medie e piccole imprese si sono invece attestati rispettivamente a 48,4 e 47,5.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).