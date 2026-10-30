Accordo Tunisia-Ue per l’aumento della quota di pesca del gambero rosso

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Tunisia ha ottenuto un aumento della quota di pesca del gambero rosso nelle acque profonde del Mediterraneo, al termine di una serie di lunghe riunioni e trattative con l’Unione europea che si sono svolte a Roma, nell’ambito della 49esima sessione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM), in programma dal 26 ottobre a oggi.

L’accordo è stato raggiunto dopo diversi incontri e negoziati tecnici tra le delegazioni tunisina ed europea, con il coinvolgimento dei rappresentanti dei settori e dei ministeri competenti delle due parti.

La GFCM, organismo della Food and Agriculture Organization (Fao), provvede ogni tre anni all’aggiornamento delle quote di pesca assegnate ai Paesi membri, sulla base di un equilibrio tra la sostenibilità economica del settore e la tutela delle risorse marine e degli ecosistemi del Mediterraneo.

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