Cina: preparativi alla fase finale per il vertice dei CEO dell’APEC

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I preparativi per il vertice dei CEO della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) 2026 sono entrati nella fase finale, con i lavori che procedono ordinatamente in vista dell’evento del 17 e 18 novembre a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ha dichiarato venerdì il Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT).

Il vertice, organizzato dal CCPIT sul tema “Prosperare e costruire insieme un futuro di successo”, riunirà rappresentanti politici e imprenditoriali delle economie dell’APEC.

Diversi leader delle economie dell’APEC terranno discorsi o parteciperanno a tavole rotonde e avranno scambi diretti con i dirigenti d’impresa di tutta la regione, secondo Wang Wenshuai, portavoce del CCPIT.

Rappresentanti imprenditoriali di tutte le 21 economie dell’APEC si sono registrati per partecipare all’evento, al quale si sono iscritte anche aziende di rilievo di economie non appartenenti all’APEC, tra cui Regno Unito, Francia, Germania e Svizzera, ha dichiarato Wang.

Il programma a Shenzhen affronterà una serie di temi, tra cui la creazione dell’Area di libero scambio dell’Asia-Pacifico, la connettività, l’intelligenza artificiale, l’economia digitale, lo sviluppo della Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao, lo sviluppo sostenibile e la trasformazione digitale e verde.

Nel frattempo, il Consiglio consultivo imprenditoriale dell’APEC (ABAC), un meccanismo attraverso il quale la comunità imprenditoriale regionale partecipa alla cooperazione APEC e presenta raccomandazioni politiche ai leader delle economie dell’APEC, terrà la sua quarta riunione dell’anno a Shenzhen dal 14 al 16 novembre.

Nell’ambito del tema annuale “Apertura, connettività e sinergia”, la riunione dell’ABAC si concentrerà sull’integrazione economica regionale, sullo sviluppo sostenibile, sulla connettività e sull’innovazione digitale, facendo il punto sul lavoro dell’anno e discutendo le priorità per il prossimo.

Il Consiglio ha già tenuto tre riunioni nel 2026, svoltesi a Giacarta, Città del Messico e Bangkok, che hanno prodotto 14 documenti conclusivi.

Il vertice dei CEO si baserà sulle raccomandazioni politiche dell’ABAC per l’anno e sulle discussioni svolte durante il vertice per pubblicare congiuntamente con la comunità imprenditoriale dell’Asia-Pacifico un’iniziativa di Shenzhen, ha osservato Wang.

L’iniziativa sarà in linea con il tema di APEC Cina 2026, “Costruire una comunità dell’Asia-Pacifico per prosperare insieme”, e rifletterà l’impegno della comunità imprenditoriale a promuovere l’apertura, lo sviluppo inclusivo, l’innovazione, la connettività e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa in tutta la regione, ha dichiarato Wang.

In qualità di Paese ospitante dell’APEC nel 2026, la Cina terrà la 33ma riunione dei leader economici dell’APEC a Shenzhen il 18 e 19 novembre. Il vertice dei CEO dell’APEC si svolgerà a margine di questa riunione.

È la terza volta che la Cina ospita l’APEC, la prima dopo 12 anni.

Durante l'”Anno della Cina” dell’APEC 2026, si prevede lo svolgimento di circa 300 eventi in diverse città cinesi, secondo il ministero degli Esteri cinese.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).